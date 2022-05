O Banco Central da Austrália elevou nesta terça-feira a taxa de juros pela primeira vez em mais de uma década, em uma tentativa de conter a inflação, que virou um tema crucial das próximas eleições.



O 'Reserve Bank of Australia' aumentou a taxa básica de juros em 0,25 ponto, a 0,35%, o primeiro movimento neste sentido desde novembro de 2010.



A instituição afirma que a inflação, atualmente em 5,1% em ritmo anual, "avança mais rápido e a um nível mais elevado que o esperado".



O aumento do custo de vida é tema de muitos debates antes das eleições federais de 21 de maio, nas quais o governo do primeiro-ministro conservador Scott Morrison está em perigo.