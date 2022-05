Nona sobrevivente resgatada após desabamento de prédio na China

Uma mulher foi retirada com vida nesta terça-feira (3) dos escombros de um edifício que desabou na sexta-feira passada na cidade de Changsa, centro da China, informou a imprensa estatal, que considerou o resgate um "milagre".



O edifício comercial de Changsha, na província de Hunan, que abrigava apartamentos, um hotel e um cinema, desabou no dia 29 de abril e provocou uma grande operação de resgate.



O canal estatal CCTV exibiu imagens de uma pessoa enrolada em um cobertor em uma maca, a nona pessoa retirada dos escombros em quatro dias.



"Esperando mais milagres", escreveu a CCTV em suas redes sociais.



O Diário do Povo, jornal do Partido Comunista, informou que a mulher estava consciente e conseguiu conversar com os socorristas por um buraco antes de ser resgatada. "Os sinais vitais eram estáveis", afirmou a publicação.



As operações prossegue nesta terça-feira na área da tragédia. As autoridades anunciaram que pelo menos 14 pessoas estão presas nos escombros e não conseguiram estabelecer contato com outras 39.



Nove pessoas, incluindo o dono do edifício e inspetores de segurança, foram detidas no âmbito da investigação do acidente.



As autoridades afirmaram que os inspetores falsificaram um relatórios de segurança do prédio.



O presidente chinês, Xi Jinping, ordenou uma investigação profunda do desabamento, segundo a imprensa estatal.