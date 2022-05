Wall Street fecha no azul apesar de tensão no mercado de títulos

Wall Street fechou em território positivo nesta segunda-feira, após um dia volátil, graças à recuperação das ações de tecnologia e apesar da alta das taxas dos títulos do Tesouro americano, antes da reunião do Federal Reserve, que começa nesta terça-feira.



O índice Dow Jones ganhou 0,26%, a 33.061,50 pontos, e o Nasdaq, 1,63%, a 12.536,02 unidades. O S&P; 500 subiu 0,57%, a 4.155,38 pontos.



"Os ganhos, no entanto, são frágeis. Os mercados aguardam esta semana a decisão do Fed desta semana, que deve ser agressiva nas taxas", advertiram analistas da Schwab.



"Estávamos habituados a um mundo com taxas de juros muito baixas, mas estamos diante de um novo paradigma de inflação e temos que nos acostumar com o que seria um mundo com taxas mais altas", resumiu Mazen Issa, do banco de investimentos canadense TD Securities.



Segundo o analista, o mercado de ações "vive um ciclo de transição com a perspectiva de taxas mais altas. Acabou o dinheiro grátis! Isso muda muitas coisas, provoca distorções", resumiu.



