Ministro do Petróleo do Irã visita Venezuela para 'construir rotas' contra sanções americanas

O ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, faz uma visita oficial à aliada Venezuela, em busca de "rotas para superar" os efeitos das sanções dos Estados Unidos contra ambas as nações, anunciou nesta segunda-feira o governo local.



Owji foi recebido em Caracas pelo colega venezuelano, Tareck El Aissami, em uma reunião "com o propósito de continuar aprofundando os mecanismos de cooperação bilateral" e "a construção de rotas e mecanismos para superar as medidas coercitivas unilaterais impostas pelo governo dos Estados Unidos e países aliados", segundo um comunicado do Ministério do Petróleo venezuelano, que não dá detalhes de acordos nem da agenda do funcionário iraniano na Venezuela.



O Irã vendeu combustível e outros derivados de petróleo bruto para a Venezuela em meio à crise na oferta de gasolina ocorrida há dois anos, que provocou filas quilométricas em postos de gasolina, especialmente no interior do país.



A AFP tentou entrar em contato com o Ministério do Petróleo local, mas não houve resposta.



Os laços bilaterais se estreitaram com a chegada do falecido líder socialista, Hugo Chávez (presidente entre 1999 e 2013), ao poder e foram reforçados com seu sucessor, Nicolás Maduro, que vê Teerã como um de seus principais aliados ao lado de China e Rússia.



As relações se estreitaram ainda mais após as sanções que os Estados Unidos impuseram às exportações de petróleo da Venezuela e do Irã - ambos importantes produtores -, assim como a muitos funcionários e militares dos dois países.



Em 2020, em meio a uma aguda escassez de gasolina por uma brutal queda de petróleo, Teerã enviou à Venezuela navios carregados de gasolina e derivados para aliviar a crise. No fim daquele ano, em visita a Caracas, o chanceler iraniano, Mohammad Javad Zarif, garantiu que seu país estaria "ao lado" da Venezuela.