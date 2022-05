Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, encerra quarentena por covid-19

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, voltará a trabalhar presencialmente na terça-feira (3), quase uma semana depois de ser diagnosticada com covid-19, anunciou nesta segunda-feira sua porta-voz.



Kirsten Allen, secretária de imprensa de Harris, disse que um teste de antígenos da vice-presidente realizado nesta segunda teve resultado negativo para o coronavírus, mas ela permanecerá alguns dias usando máscara em público.



Harris, de 57 anos, entrou em quarentena em 26 de abril, na última de uma série de infecções entre a elite de Washington. A Casa Branca informou que ela estava assintomática e que o presidente Joe Biden, 79, não havia encontrado Harris nos últimos dias.



Vários membros do Congresso anunciaram ter contraído covid no fim de abril, enquanto o marido da vice-presidente, Doug Emhoff, se infectou em março.



A Casa Branca reconheceu publicamente que Biden poderia testar positivo, mas minimizou qualquer possível consequência, apontando que ele poderia continuar trabalhando de forma remota.



No sábado, Biden, sem máscara, participou de um jantar organizado pela Associação de Correspondentes da Casa Branca.



Em outubro de 2020, antes que as vacinas contra a covid-19 estivessem disponíveis, o então presidente Donald Trump passou três dias no hospital recebendo tratamento de emergência para a doença, depois de dizer aos americanos que o vírus não era um perigo.



Mais de 900 mil pessoas morreram até agora nos Estados Unidos pela pandemia de covid-19, que em seu pico matava mais de 3 mil pessoas por dia. Atualmente, cerca de 300 a 400 pessoas morrem de covid todos os dias no país mais rico do mundo.



