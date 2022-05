A Rússia planeja realizar referendos "em meados de maio" para "tentar anexar" as "repúblicas" separatistas pró-russas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, informou um alto funcionário americano nesta segunda-feira (2).



"Segundo as informações mais recentes, acreditamos que a Rússia tentará anexar a 'República Popular de Donetsk' e a 'República Popular de Luhansk'", declarou à imprensa em Washington o embaixador americano diante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Michael Carpenter.



"Essas informações mostram que a Rússia tem a intenção de estabelecer referendos" neste sentido "até meados de maio", acrescentou.