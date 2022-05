Presidente do México pede a Biden que não exclua nenhum país da Cúpula das Américas

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pediu a Joe Biden, chefe do executivo americano, que não exclua nenhum país na Cúpula das Américas que acontecerá em Los Angeles em junho, afirmou o líder latino-americano nesta segunda-feira (2).



López Obrador disse ter feito esse pedido durante uma conversa por telefone com Biden na sexta-feira, em que ambos abordaram a crise migratória na fronteira e o encontro regional.



"Pedi ao presidente Biden que, se houver a Cúpula das Américas, todos os países têm que participar, todos os povos da América, que não deve excluir ninguém", afirmou o presidente de esquerda em sua tradicional conferência da manhã.



AMLO, acrônimo pelo qual se conhece o presidente, não fez referência a nenhum país diretamente, mas há uma semana Cuba denunciou que Washington a excluiu dos preparativos para o encontro, que acontecerá de 8 a 10 de junho.



A Casa Branca não reconhece o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro e mantém fortes divergências com o líder da Nicarágua, Daniel Ortega.



Em dezembro, Biden realizou uma Cúpula pela Democracia em que Venezuela, Nicarágua, Cuba, Bolívia, El Salvador, Honduras, Guatemala e Haiti foram excluídos. Washington acusa esses governos de corrupção e de violações aos direitos humanos.



López Obrador disse também que sugeriu a Biden fazer um "convite aberto" e que "quem não quiser ir, não vai". O presidente americano "disse que vai pensar" a respeito, afirmou.



Segundo um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, os convites para a Cúpula das Américas ainda não foram "emitidos".