Sobrevivente é encontrada três dias depois de desmoronamento de imóvel na China

Uma pessoa foi resgatada com vida nesta segunda-feira (2) entre os escombros de um prédio que desabou na sexta-feira (29) na China, anunciou a televisão pública, em um momento em que diminui a esperança de encontrar mais sobreviventes



Um edifício de oito andares, que abrigava um cinema, um hotel e apartamentos desabou na sexta-feira (29) na cidade de Changsha, região central da China, por razões ainda desconhecidas.



Desde então, foi enviada uma ampla operação de resgate com centenas de socorristas.



Nesta segunda, o canal estatal CCTV mostrou as imagens de uma pessoa envolvida em uma manta branca, sobre uma maca, cercada por integrantes das equipes de emergência, antes da transferência para um hospital.



A emissora não divulgou informações sobre o estado da oitava pessoa encontrada.



A agência estatal Xinhua informou que a sobrevivente é uma mulher que tinha as extremidades imobilizadas pelos escombros, o que dificultou o seu resgate.



"A equipe de emergência usou tubos de três metros para dar a ela uma solução salina" de hidratação, indicou a agência.



Os socorristas seguem trabalhando, mas sem utilizar maquinaria pesada para evitar criar qualquer vibração que possa colapsar o que resta do edifício.



Segundo as autoridades, ainda há quinze pessoas presas nos escombros e 39 não foram localizadas após o acidente.



Não está claro se as autoridades consideram que as pessoas que não puderam ser contactadas poderiam estar debaixo dos escombros.



O prefeito de Changsha, Zheng Jianxin, disse inicialmente que o governo aproveitaria "as 72 horas de ouro para os resgates", uma janela de tempo que terminou nesta segunda (2) à tarde.



No domingo, uma sétima pessoa foi encontrada pelas equipes de resgate, mais de 50 horas depois do desabamento.



As autoridades não apresentaram até o momento explicações sobre as causas da catástrofe.



Nove pessoas, entre elas o proprietário do imóvel, foram detidas no domingo.



Suspeita-se de falsificação em uma inspeção de segurança, segundo a agência oficial Inhuma.