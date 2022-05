Dinamarca e Suécia reabrem embaixadas em Kiev

Dinamarca e Suécia anunciaram, nesta segunda-feira (2), a reabertura de suas embaixadas em Kiev, como apoio à Ucrânia contra a invasão russa.



A ministra das Relações Exteriores sueca, Ann Linde, disse no Twitter que "na quarta-feira, a embaixada sueca voltará a Kiev (...). A Suécia seguirá ao lado da Ucrânia".



Agradeceu à Polônia, país que acolheu a representação diplomática sueca durante dois meses.



Antes, em uma visita surpresa, o ministro dinamarquês das Relações Exteriores, Jeppe Kofod, cuja viagem não foi anunciada previamente, disse que "é um símbolo muito forte do apoio dinamarquês à Ucrânia e ao povo ucraniano reabrir hoje a embaixada da Dinamarca".



O governo dinamarquês fechou a embaixada temporariamente devido à situação de segurança e os diplomatas que estabeleceram uma representação temporária em Lviv deixaram a Ucrânia.



A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, visitou Kiev em 21 de abril ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.



A diplomacia americana anunciou, nesta segunda (2), que espera fazer o mesmo "até o final do mês".