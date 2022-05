México entrega à Guatemala suposto narcotraficante procurado pelos EUA

As autoridades do México entregaram à Guatemala um suposto narcotraficante, cujo extradição foi pedida pelos Estados Unidos, devido a acusações de tráfico de drogas - informou o Ministério Público (MP) guatemalteco nesta segunda-feira (2).



O guatemalteco identificado como Juan Luis Ortiz López se encontrava em território mexicano e "foi localizado com o apoio das autoridades desse país, motivo pelo qual foi expulso para a Guatemala, onde foi cumprido o mandado de prisão", disse o porta-voz do MP, Juan Luís Pantaleón, à AFP.



Ortiz López é reivindicado pela Justiça do estado do Texas (sul dos EUA) por "conspiração para produzir e distribuir" cocaína, acrescentou a mesma fonte.



Segundo as investigações, o suspeito é sobrinho do guatemalteco Juan Ortiz, conhecido como "Chamalé". Extraditado para os EUA em 2014 por transporte de drogas, é ligado ao cartel mexicano Sinaloa.



Chamalé foi condenado a 20 anos de prisão em 2015 pela Justiça do estado da Flórida (sul).



No domingo (1º), a polícia prendeu dois mexicanos no aeroporto internacional da Cidade da Guatemala. Ambos têm em aberto um pedido de extradição, por parte da Justiça americana, também por narcotráfico.



Com a ajuda de chefões do tráfico local, os cartéis internacionais utilizam a Guatemala e o restante da América Central para o transporte de carregamentos de drogas e lavagem de dinheiro.



Washington calcula que 90% da cocaína que chega aos EUA seja levada em aviões leves, lanchas e até submarinos, através do México e da América Central.