Ucrânia afirma que afundou dois barcos de patrulha russos

A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (2) que seus drones afundaram dois barcos de patrulha russos perto da Ilha da Cobra, no Mar Negro.



"Dois barcos russos Raptor foram destruídos ao amanhecer perto da Ilha da Cobra", informou o ministério da Defesa da Ucrânia em um comunicado publicado nas redes sociais.



O ministério também divulgou imagens aéreas em preto e branco que mostra uma explosão em uma pequena embarcação militar.



"Os Bayraktars estão funcionando" disse o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhniy, citado no comunicado, em referência aos drones militares de fabricação turca.



"Os Raptors partiram para encontrar com o Moskva", afirmou em um vídeo o representante militar ucraniano Viadislav Nazarov.



Ele fez referência ao navio símbolo da Rússia que afundou em meados de abril depois de ser atingido, segundo Kiev, por mísseis ucranianos. A Rússia afirmou que o acidente foi provocado por uma explosão a bordo.



Os barcos de patrulha Raptor podem transportar três tripulantes e 20 pessoas. Geralmente estão equipados com metralhadoras e são usados em operações de reconhecimento ou desembarque.



A pequena Ilha da Cobra se tornou um símbolo da resistência ucraniana depois que um grupo de guardas de fronteira do país rejeitou o ultimato de rendição apresentado pelo navio russo "Moskva".



Após a recusa, o "Moskva" bombardeou a ilha, os russos tomaram o controle e os militares ucranianos foram presos. Depois, eles foram liberados em uma troca de prisioneiros com a Rússia.