Jill Biden se reunirá com refugiados ucranianos na Romênia e na Eslováquia

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, viaja esta semana para Romênia e Eslováquia para se reunir com refugiados, trabalhadores humanitários, militares americanos e pessoal diplomático - informou seu gabinete nesta segunda-feira (2).



Ambos os países receberam centenas de milhares de ucranianos que fugiram da guerra deflagrada em seu país após a invasão russa, em 24 de fevereiro.



A viagem da mulher do presidente americano, Joe Biden, será entre 5 e 9 de maio, sendo a mais recente demonstração de apoio de Washington à Ucrânia e aos países que estão ao lado de Kiev.



A visita se dá após a viagem-surpresa da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi (D-CA). No sábado (29), ela se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Na quinta-feira (5), Jill se reúne com soldados americanos na Romênia e segue para Bucareste no próximo sábado (7). Lá, terá encontros com funcionários do governo, da embaixada dos Estados Unidos e com professores que trabalham com crianças refugiadas ucranianas, detalhou o comunicado divulgado por seu gabinete. No domingo (8), Dia das Mães, viaja para a cidade eslovaca de Kosice e para o povoado de Vysne Nemecke, onde se reunirá com refugiados e trabalhadores humanitários.



"No Dia das Mães, (a primeira-dama) se reunirá com mães e filhos ucranianos que se viram obrigados a fugir, devido à guerra de Putin", acrescentou a nota, em alusão ao presidente russo, Vladimir Putin.



Quase 5,5 milhões de ucranianos deixaram seu país desde a invasão russa há dois meses, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur). Até 29 de abril, pouco mais de três milhões tinham fugido para a Polônia, enquanto a Romênia recebeu em torno de 817.000 pessoas, e a Eslováquia, quase 372.000.



O presidente Joe Biden ofereceu um pacote de US$ 33 bilhões para apoiar a Ucrânia.