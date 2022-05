Menino de 4 anos 'rouba' carro da mãe para passear

(foto: Police Utrecht North)

Um menino de 4 anos pegou o carro da mãe dele para passear na Holanda e bateu o veículo em outros dois carros estacionados.

O incidente aconteceu no sábado (30/4), na cidade de Utrecht, no centro do país. As autoridades disseram que o menino deixou o local do acidente de pijama e pés descalços. Ninguém ficou ferido.

A polícia foi chamada depois que moradores viram o menino andando sozinho na rua, no frio.

Bem-humorada, a polícia disse no Instagram que havia descoberto um "novo Max Verstappen", em referência ao atual campeão mundial de Fórmula 1, que é holandês.

Segundo as autoridades, a criança acordou no sábado e pegou as chaves do carro de sua mãe "para dar uma volta".

Logo depois de a polícia receber a ligação informando sobre o menino sozinho na rua, as autoridades foram informadas sobre um veículo abandonado nas proximidades, que parecia ter atingido dois carros estacionados.

O carro estava registrado no nome da mãe do menino. Quando os policiais telefonaram para ela, eles colocaram o menino na linha. Segundo os policiais, durante o telefonema, ele imitava a direção e fazia gestos de virar o volante.

"Foi quando nós percebemos que a criança provavelmente era o motorista", diz o post do Instagram.

O menino de quatro anos recebeu chocolate quente na delegacia e um ursinho de pelúcia, antes de ser pego pela sua mãe.

Juntos, todos foram ao local do acidente, onde o menino foi perguntado se ele poderia mostrar como o carro funcionava.

A criança abriu o carro com a chave, colocou-o na ignição e moveu o pé para a embreagem e os pedais do acelerador, disse a polícia.

Os policiais pediram aos pais que escondessem as chaves do carro no futuro.

"Felizmente, a aventura deste mini motorista chegou ao fim sem grande estardalhaço", acrescentou a polícia.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!