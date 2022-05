Dinamarca reabre embaixada em Kiev durante visita surpresa de ministro

A Dinamarca anunciou nesta segunda-feira (2) a reabertura de sua embaixada em Kiev, durante uma visita surpresa do ministro das Relações, Exteriores, em um sinal de apoio à Ucrânia contra a invasão russa.



"É um símbolo muito forte do apoio dinamarquês à Ucrânia e ao povo ucraniano reabrir hoje a embaixada da Dinamarca", afirma em um comunicado o chefe da diplomacia de Copenhague, Jeppe Kofod, que fez uma viagem não anunciada.



O governo dinamarquês fechou a embaixada temporariamente devido à situação de segurança e os diplomatas que haviam estabelecido uma representação temporária em Lviv deixaram a Ucrânia.



A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, visitou Kiev em 21 de abril ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.