Incêndio deixa oito mortos na capital das Filipinas

Oito pessoas morreram, incluindo seis menores de idade, em um incêndio nesta segunda-feira que atingiu uma comunidade pobre na capital das Filipinas, Manila, e destruiu 80 casas.



Três outras pessoas ficaram feridas no incêndio que começou no segundo andar de uma casa em um assentamento lotado dentro do campus da Universidade das Filipinas.



Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio.



"As vítimas ficaram presas em suas casas quando o incêndio se propagou rapidamente", afirmou o bombeiro Greg Bichayda.



"As casas são feitas de materiais leves. Quando o fogo começou, as pessoas foram pegas de surpresa", acrescentou.



"Nosso quartel fica perto, mas não conseguiram ligar imediatamente", explicou.



Maus de 13 milhões de pessoas vivem na densamente habitada capital filipina, com dezenas de milhares em áreas superlotadas, onde os incêndios são frequentes.