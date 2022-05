Mais de mil haitianos bloqueados no nordeste do México tentam entrar nos Estados Unidos

Mais de mil haitianos estão bloqueados na cidade mexicana fronteiriça de Nuevo Laredo (nordeste), de onde esperam conseguir atravessar a fronteira com os Estados Unidos e ser aceitos pelas autoridades migratórias do país.



O governo da cidade, localizada no estado de Tamaulipas, oferece abrigo temporário aos migrantes que chegaram com um cartão humanitário de visitante temporário e está aplicando a vacina contra a covid-19, informou Humberto Fernández Diez de Pinos, secretário de Proteção Civil.



A cidade recebeu mais de de 3.000 migrantes haitianos, incluindo quase 2.000 que atravessaram legalmente a fronteira com os Estados Unidos - todos tinham reuniões programadas com as autoridades migratórias.



Desde meados do ano passado, dezenas de milhares de haitianos, muitos deles procedentes do Chile e do Brasil, viajaram pelo continente americano até chegar ao México para tentar entrar nos Estados Unidos e solicitar asilo.



Muitos que não alcançam o objetivo optam por pedir asilo no México, onde o número de solicitações de haitianos mais que triplicou em 2021 na comparação com 2020, de acordo com os números oficiais.