Um primeiro grupo de quase 100 civis foi retirado do complexo siderúrgico de Azovstal, uma área cercada no porto ucraniano de Mariupol, anunciou o presidente Volodymyr Zelensky.



"Começou a retirada de civis de Azovstal. O primeiro grupo de quase 100 civis já está a caminho de uma área controlada. Amanhã nos reuniremos com eles em Zaporizhzhia", escreveu em sua conta no Twitter.