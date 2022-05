Retirada de civis da siderúrgica de Mariupol prossegue no domingo

A operação de retirada de civis do complexo siderúrgico Azovstal em Mariupol, leste da Ucrânia, "prossegue neste domingo, informou um porta-voz da OMU em Genebra



"A ONU confirma que uma operação de retirada está em curso no complexo siderúrgico de Azovstal, em coordenação com o CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) e as partes em conflito", declarou Jens Laerke, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, em um comunicado.



Laerke afirmou que não pode revelar mais detalhes por motivos de segurança.



O porta-voz acrescentou que "o comboio para retirar os civis saiu em 29 de abril, percorreu 230 quilômetros e chegou ao complexo de Mariupol na manhã de sábado, hora local".



As partes russa e ucraniana apresentaram informações divergentes sobre a operação de retirada de civis de Azovstal, o último reduto de resistência ucraniana em Mariupol.



O batalhão ucraniano Azov, que defende a zona industrial, citou "20 civis, mulheres e crianças".



"Foram levados para um local combinado e esperamos que sejam enviados para Zaporizhzhia, em território controlado pela Ucrânia", disse Sviatoslav Palamar, vice-comandante da unidade, em um vídeo publicado no Telegram.



Os russos citaram mais de 40 civis retirados da siderúrgica.