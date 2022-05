A operação de retirada de civis do complexo siderúrgico Azovstal em Mariupol, leste da Ucrânia, "prossegue neste domingo, informou um porta-voz da OMU em Genebra



"A ONU confirma que uma operação de retirada está em curso no complexo siderúrgico de Azovstal, em coordenação com o CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) e as partes em conflito", declarou Jens Laerke, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, em um comunicado.



Laerke afirmou que não pode revelar mais detalhes por motivos de segurança.