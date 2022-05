Rússia anuncia saída de mais de 40 civis de siderúrgica de Mariupol

O ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo que 46 civis deixaram a área da siderúrgica de Azovstal em Mariupol, porto do sudeste da Ucrânia cercado pelas tropas russas.



"Em 30 de abril, após a instauração do cessar-fogo e da abertura de um corredor humanitário, dois grupos de civis saíram dos edifícios anexos ao terreno da fábrica metalúrgica de Azovstal", afirmou o ministério no Telegram.



"Durante a tarde saíram 25 moradores. E depois um segundo grupo de 21 pessoas, que foram levadas para Bezimennoye", localidade que fica entre a cidade portuária e a fronteira com a Rússia.



"Todos os civis receberam alojamento, alimentos e assistência médica necessária", afirmou o ministério russo, que não revelou para onde foi levado o primeiro grupo.



Um vídeo divulgado pelo ministério mostra um comboio de veículos e ônibus circulando durante a noite, todos com a letra "Z", que virou símbolo das forças russas no conflito.



No sábado, militares ucranianos em Azovstal informaram que 20 civis foram retirados de Azovstal e esperavam seguir para Zaporizhzhia, um território controlado pelas forças de Kiev.