Sexta pessoa resgatada de edifício que desabou na China

Uma mulher foi resgatada com vida neste domingo dos escombros de um edifício na cidade de Changsha, centro da China, o que elevou a seis o número de pessoas resgatadas na tragédia, que aconteceu na sexta-feira, informou a imprensa local.



Após 50 horas de trabalho, as equipes de resgate encontraram uma mulher, que foi retirada dos escombros e transportada de maca.



Um balanlo anterior, divulgado pelo prefeito da cidade, Zheng Jianxin, citava cinco pessoas resgatadas, 18 presas entre os escombros e 39 desaparecidas.



Até o momento as autoridades não anunciaram vítimas fatais, mas informaram neste domingo a detenção de nove pessoas pelo desabamento.



A polícia de Changsha informou nas redes sociais que o proprietário do edifício e três pessoas pessoas que trabalharam na concepção e construção foram detidos no domingo, suspeitos de "responsabilidade por um acidente".



Outras cinco pessoas foram detidas, todas funcionárias de uma empresa privada de inspeção de edifícios, "apresentaram um relatório de segurança falso após uma auditoria de segurança no hotel", afirma um comunicado publicado na rede social chinesa Weibo.



O complexo, que incluía um hotel, um cinema e apartamentos, desabou na sexta-feira à tarde.



