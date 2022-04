Angelina Jolie faz visita surpresa a deslocados na Ucrânia

A estrela de Hollywood Angelina Jolie, enviada do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, fez uma visita surpresa a Lviv, no oeste da Ucrânia, neste sábado (30), onde foi vista conversando com vários deslocados.



"Para nós, esta visita foi uma surpresa", escreveu o governador da região, Maxim Kozytski, no Telegram, rede social na qual também compartilhou fotos e vídeos da atriz brincando com as crianças e com os voluntários.



Kozytski também visitou no hospital as crianças feridas durante o bombardeio da estação de Kramatorsk (leste) em 8 de abril, atribuído à Rússia, e que deixou mais de 50 civis mortos, segundo o governador.



Angelina Jolie conversou com ucranianos que tiveram que fugir das zonas de combate e com voluntários que prestam ajuda psicológica na estação de Lviv.



Até agora, o conflito forçou 5,4 milhões de ucranianos a deixar seu país e mais de 7,7 milhões fugiram e estão deslocados internamente, segundo uma estimativa da ONU.