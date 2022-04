Deputado conservador do Reino Unido que assistiu vídeos pornográficos durante sessão legislativa renuncia

O deputado conservador britânico Neil Parish anunciou neste sábado (30) sua renúncia, após confessar ter assistido a vídeos pornográficos durante um debate na Câmara dos Comuns, algo de que outros parlamentares o acusaram.



"Eu estava procurando tratores", disse o ex-agricultor de 65 anos à BBC. "Mas cheguei a outra página que tinha um nome semelhante e fiquei olhando ela por um tempo. Não deveria", Parish tentou explicar.



"Mas o erro, meu grande erro, foi que voltei uma segunda vez e foi deliberado", em um momento de "descontrole", afirmou quase à beira das lágrimas.



Em entrevista publicada no sábado pelo The Daily Telegraph, Parish já adiantava a ideia de ter entrado no site "por engano".



"Apoiamos a decisão (de Neil Parish) de deixar o cargo de membro do Parlamento", disse um porta-voz do Partido Conservador do distrito de Tiverton e Honiton, onde Parish foi eleito deputado em 2019.



Este anúncio acontece depois que o jornal Daily Mirror indicou que um membro do governo de Boris Johnson se referiu ao incidente na noite de terça-feira, durante uma reunião de parlamentares conservadores.



Na quarta-feira, foi lançada uma investigação sobre o assunto dentro do partido de Johnson, mas o nome do deputado envolvido não foi revelado.



"Essa atitude é totalmente inaceitável", disse um dos oficiais disciplinares dos conservadores, que exigiu que "medidas fossem tomadas".



Por fim, Parish entregou-se à comissão parlamentar que investiga o comportamento dos deputados, anunciou esta sexta-feira o Partido Conservador, que o suspendeu do seu cargo no grupo parlamentar enquanto durassem as investigações.