Míssil russo destrói a pista do aeroporto ucraniano de Odessa

O aeroporto da cidade ucraniana de Odessa (sul) foi alvo neste sábado de um disparo de míssil russo que destruiu a pista, sem provocar vítimas, anunciou o governador da região, Maxim Marchenko.



"Hoje o inimigo atacou a partir da Crimeia com um sistema de míssil Bastion de defesa costeira. A pista do aeroporto de Odessa foi destruída. Graças a Deus, não há vítimas", disse o governador em um vídeo publicado em sua conta no Telegram.



Há uma semana, oito pessoas morreram em bombardeios russos contra a cidade portuária de Odessa, que tem quase um milhão de habitantes, e que havia sido poucoa afetada pela guerra com a Rússia.



O exército russo afirmou que o ataque, com "mísseis de alta precisão", foi direcionado contra um depósito de armas entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos e países da União Europeia (UE).



Em 10 de abril, o aeroporto de Dnipro (leste) foi "totalmente destruído" pelos bombardeios russos, segundo as autoridades regionais.