Três corpos com as mãos amarradas encontrados perto da cidade ucraniana de Bucha

Os corpos de três homens com as mãos amarradas e os olhos vendados, visivelmente torturados e baleados, foram encontrados na sexta-feira em uma vala comum perto da cidade de Bucha, informou a polícia de Kiev neste sábado.



"As vítimas foram torturadas durante muito tempo (...) No final, cada uma recebeu um tiro na têmpora", afirmou em um comunicado o chefe de polícia de Kiev, Andriy Nebytov.



Eles tiveram as mãos amarradas, os olhos vendados e mordaças foram colocadas nas bocas.



Os corpos dos três homens foram encontrados em Myrotske, localidade próxima de Bucha, cidade da região de Kiev que virou símbolo das atrocidades da guerra na Ucrânia e onde também foram encontrados os cadáveres de muitos civis.



"De acordo com informações preliminares, os ocupantes tentaram ocultar as provas de seus abusos, jogaram os corpos em uma vala e cobriram com terra", disse Nebytov.



As autoridades ucranianas encontraram dezenas de corpos com roupas civis em localidades ocupadas e depois abandonadas pelo exército russo nos arredores de Kiev.



A Ucrânia acusa as tropas russas de massacres, o que o governo da Rússia nega.



Esta semana, a justiça ucraniana abriu uma investigação contra 10 soldados acusados por supostos crimes cometidos em Bucha.