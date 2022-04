Os corpos de três homens com as mãos amarradas e os olhos vendados, visivelmente torturados e baleados, foram encontrados neste sábado em uma vala comum perto da cidade de Bucha, informou a polícia de Kiev.



"As vítimas foram torturadas durante muito tempo (...) No final, cada um recebeu um tiro na têmpora", afirmou em um comunicado o chefe de polícia de Kiev, Andriy Nebytov.



Eles tiveram as mãos amarradas, os olhos vendados e mordaças foram colocadas nas bocas.