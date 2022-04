Chanceler da Rússia pede fim do envio de armas a Ucrânia

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, pediu à Otan e aos Estados Unidos que parem de enviar armas a Kiev se realmente estão interessados em resolver a crise ucraniana.



Em uma entrevista publicada neste sábado pela agência estatal chinesa Xinhua, Lavrov afirmou que a ofensiva da Rússia na Ucrânia acontece "de acordo com os planos".



"Um fluxo contínuo de armas de todo tipo entra na Ucrânia através da Polônia e de outros países da Otan", declarou Lavrov.



"Se Estados Unidos e Otan realmente estão interessados em resolver a crise ucraniana, a primeira coisa que devem fazer é parar de enviar armas e munições ao regime de Kiev", acrescentou o chefe da diplomacia da Rússia.



Quase 40 países se reuniram na terça-feira passada na Alemanha para coordenar uma aceleração do envio de equipamentos militares solicitados por Kiev.



Estados Unidos e Ucrânia afirmaram que a ofensiva russa no Donbass, leste do país, que se tornou uma prioridade para a Rússia, enfrenta problemas, mas Lavrov insistiu que os avanços das tropas de Moscou acontecem da maneira prevista.



"A operação militar especial que começou em 24 de fevereiro está seguindo estritamente o plano. Todos os objetivos da operação militar especial serão alcançados, apesar da obstrução de nossos adversários", completou.