Lasso decreta estado de emergência em três províncias do Equador devido ao tráfico de drogas

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou nesta sexta-feira (29) que decretou estado de emergência por 60 dias em três províncias onde se registram os mais altos níveis de violência por tráfico de drogas, o que levou a centenas de crimes e massacres nas prisões.



"Declarei estado de emergência nas províncias (costeiras) de Guayas, Manabí e Esmeraldas, a partir da meia-noite de hoje (02h de sábado em Brasília)", declarou o presidente em um discurso transmitido pela mídia estatal.



Lasso acrescentou que, no âmbito do estado de emergência, ordenou a mobilização de 4.000 polícias e 5.000 militares para aquelas províncias.



Na cidade de Durán, vizinha do porto de Guayaquil, centro comercial do país e capital de Guayas, foram descobertos em fevereiro dois cadáveres suspensos em uma ponte de pedestres ao estilo dos crimes dos cartéis mexicanos.



De mãos dadas com o narcotráfico, a criminalidade cresceu, deixando 1.255 mortos nos primeiros quatro meses do ano, segundo dados oficiais. Cerca de 440 crimes ocorreram em Guayaquil e Durán.



Desde fevereiro de 2021, vários massacres também foram desencadeados no Equador entre prisioneiros integrantes de gangues ligadas ao tráfico de drogas, com 350 mortes.