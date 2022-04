Um morto após ataque na entrada de colônia israelense na Cisjordânia

Um guarda estacionado na entrada da colônia de Ariel, na Cisjordânia ocupada, morreu após ser baleado por dois atacantes que fugiram de carro, disseram o exército e equipes de resgate israelenses.



"Os terroristas se aproximaram da entrada da cidade de Ariel, no norte da Cisjordânia, e atiraram no guarda", explicou o Exército em um comunicado.



Os serviços de emergência confirmaram a morte do guarda, que tinha em torno de 20 anos.



O exército indicou que suas forças estão procurando os suspeitos e que algumas estradas foram bloqueadas.



O movimento islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, exaltou o ataque como "uma operação heroica para concluir o mês sagrado do Ramadã".



"Esta é parte da resposta de nosso povo aos ataques contra Al Aqsa", disse em um comunicado o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, em referência à violência na Esplanada das Mesquitas de Jerusalém Oriental, onde dezenas de pessoas ficaram feridas.