Violência contra muçulmanos resulta na detenção de 373 pessoas na Etiópia

As autoridades da região de Amhara, no noroeste da Etiópia, detiveram 373 pessoas suspeitas de participar de atos de violência contra muçulmanos na última terça-feira, que deixaram ao menos 20 mortos, informou nesta sexta-feira (29) um responsável regional.



"Em relação às desordens produzidas na cidade de Gondar, foram detidos 373 suspeitos", declarou nesta sexta-feira à Amhara Media Corporation, o veículo de comunicação oficial da região, o chefe do Departamento de Paz e Segurança de Amhara, Desalegn Tassew, sem mencionar nenhum balanço de vítimas.



"Consideramos responsáveis ante a Justiça as forças de segurança e os dirigentes que não assumiram suas responsabilidades", acrescentou, sem dar mais detalhes.



O Conselho de Assuntos Muçulmanos da região de Amhara afirmou que ao menos 20 pessoas morreram durante o funeral de um líder muçulmano na localidade de Gondar. Esses atos foram qualificados de "massacre cometido contra muçulmanos [...] por extremistas cristãos".



Uma desavença entre cristãos ortodoxos e muçulmanos sobre o cemitério onde ocorreu o enterro poderia explicar a violência.



"Apesar das ações incessantes para tomar posse do cemitério de Cheij Elias, o lugar é, desde sempre, um cemitério muçulmano", afirmou o Conselho em comunicado.



O cemitério está no limite entre uma mesquita e uma igreja ortodoxa, o que enfureceu alguns cristãos, explicou à AFP, sob condição de anonimato, um integrante das forças locais de segurança em Gondar.



A região de Amhara é majoritariamente cristã ortodoxa, a religião mais importante da Etiópia (43% da população). Já os muçulmanos são 30% da população.