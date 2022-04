Chanceler renuncia para tentar candidatura à Presidência do Paraguai

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, apresentou sua renúncia ao cargo nesta sexta-feira (29) para disputar a candidatura presidencial da oposição, com vistas às eleições gerais de 30 de abril de 2023.



"Agradeço a confiança depositada em minha pessoa pelo presidente Mario Abdo Benítez para exercer o cargo de chanceler, e antes o cargo de ministro do Interior", disse Acevedo a jornalistas.



Acevedo disputará a indicação presidencial pela opositora Concertação Democrática, que elegerá seu candidato em junho próximo.



Pertencente ao minoritário Partido Revolucionário Febrerista, de orientação socialista, o renunciante, de 72 anos, integrou desde 2019 o gabinete de Abdo, pertencente ao majoritário Partido Colorado, primeiro como ministro do Interior e depois como das Relações Exteriores.



"O presidente não gostou muito da minha decisão, mas me desejou muito sucesso", disse o ex-funcionário à AFP, após qualificar como "educada e respeitosa" a relação que teve com o chefe de Estado.



"Saio da gestão pública para entrar em um processo eleitoral cheio de espinhos. O objetivo é construir uma nova República usando o poder como ferramenta e como uma última contribuição ao meu país", afirmou.



Acevedo é o último dos veteranos dirigentes políticos em atividade da primeira linha que combateram o ditador Alfredo Stroessner



Paradoxalmente serviu ao governo Abdo, filho do ex-secretário privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez, já falecido.



O político negou ser uma carta oculta do presidente dentro da coalizão opositora.



Na Concertação consta como principal candidato o atual titular do Partido Liberal, Efraín Alegre, que já se candidatou em 2013 contra Horacio Cartes (2013-18) e em 2018 contra Mario Abdo (2018-23).