Zelensky e Putin são convidados para cúpula do G20

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, informou nesta sexta-feira (29) que convidou o colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, para a reunião de cúpula do G20 que será realizada em novembro em Bali, evento no qual Vladimir Putin confirmou sua participação.



"Convidei o presidente Zelensky para participar da cúpula do G20", declarou Widodo, sugerindo que se chegou a um acordo após pressões dos países ocidentais para excluir a Rússia do grupo em retaliação pela invasão da Ucrânia.



Nestas discussões, Jacarta justificou que sua posição obrigava-a a ser "imparcial". O presidente americano, Joe Biden, propôs, então, a participação da Ucrânia para ter um equilíbrio.



Em um tuíte publicado na quarta-feira, Zelensky disse ter sido convidado para a cúpula, após uma conversa por telefone com o presidente indonésio. No dia seguinte, Widodo também conversou com o líder russo. "Nesse momento, o presidente Putin agradeceu à Indonésia pelo convite para a cúpula do G20 e disse que participaria", declarou o anfitrião.



Os Estados Unidos criticaram hoje a presença de Putin na reunião de cúpula de Bali. "Não se pode fingir que nada está acontecendo em relação à participação da Rússia no seio da comunidade internacional e das instituições internacionais", disse a vice-porta-voz do Departamento de Estado, Jalina Porter.



Desde o começo da ofensiva militar russa na Ucrânia, em fevereiro, os países ocidentais tentam isolar a Rússia no campo diplomático.