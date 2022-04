Biden e presidente mexicano discutem colaboração para enfrentar crise migratória

O presidente americano, Joe Biden, falou por telefone nesta sexta-feira (29) com seu colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre a crise migratória na fronteira e a Cúpula das Américas, poucos dias antes da viagem de AMLO à América Central e Cuba.



"A maior parte da conversa foi sobre migração e o contínuo trabalho em coordenação, coordenação econômica, sobre tomar medidas para reduzir a migração ao longo da fronteira", informou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



Os dois falaram por 52 minutos em um tom "muito construtivo", acrescentou. No Twitter, López Obrador concordou que o diálogo foi "cordial".



"Abordamos temas de interesse na relação bilateral e combinamos que o secretário (de Relações Exteriores) Marcelo Ebrard visitará Washington nesta segunda-feira para avançar em questões de cooperação para o desenvolvimento e sobre a Cúpula das Américas", escreveu no tuíte.



A crise migratória é um dos principais problemas tanto para os Estados Unidos quanto para o México.



O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos reporta 7.800 apreensões de imigrantes irregulares por dia na fronteira com o México nas últimas três semanas, quase cinco vezes a média de 2014-2019, antes da pandemia de covid-19.



E esse número pode aumentar em maio com a revogação do Título 42, norma sanitária por meio da qual os EUA expulsam quase todos os imigrantes ilegais. Essa rescisão divide os republicanos e alguns congressistas democratas dos estados que fazem fronteira com o México.



"Precisaremos confiar em nossa parceria mais do que nunca para ter uma resposta coordenada ao aumento, com pessoal e recursos adicionais em ambos os lados de nossa fronteira para garantir uma resposta ordenada e humana" ao fluxo migratório, afirmou antes do encontro uma funcionária americana que pediu anonimato.



- Cúpula das Américas -



Antes da reunião, outro funcionário que também pediu anonimato disse que os líderes também discutiriam as prioridades da Cúpula das Américas, marcada para junho em Los Angeles, no contexto do impacto econômico da guerra na Ucrânia. Indicou ainda que examinariam formas de promover a recuperação econômica pós-pandemia na região.



Um dos temas centrais da Cúpula também será a migração, especialmente da América Central.



López Obrador viajará na próxima semana à Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize e Cuba.



Os dois países estão interessados em mobilizar uma ampla resposta nas Américas e estão "trabalhando em estreita colaboração com o México e outros parceiros chave para avançar em uma declaração forte que aponte para o futuro e reflita o espírito de responsabilidade compartilhada sobre a migração", disse a funcionária.



"Temos uma agenda econômica sólida e com visão de futuro no marco do diálogo econômico de alto nível" e nos comprometemos a fortalecer as cadeias de fornecimento e a "orientar nossas economias em direção às indústrias do futuro", acrescentou.



Isso não significa que não exista divergências entre o México e seu principal parceiro comercial. O governo de López Obrador não deu muita atenção aos apelos de Washington por uma frente forte contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, defendendo uma posição mais neutra.