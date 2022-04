Ofensiva russa no Donbass contra Ucrânia foi reduzida, segundo EUA

A ofensiva russa na região do Donbass no leste da Ucrânia avança lentamente e com atraso em relação ao calendário previsto, afirmou nesta sexta-feira (29) um alto funcionário do Pentágono.



"Acreditamos que ficaram atrás do que esperavam conquistar no Donbass", disse o alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos à imprensa. "Tinham ao menos vários dias de atraso", disse sob condição de anonimato.



"Estão longe de terem feito a conexão" entre as tropas que entraram pela região de Kharkiv (leste), ao norte dessa região, e as que vêm do sul do país, afirmou. Acredita-se que Moscou tenta lentamente atacar as forças ucranianas na linha de fente ao redor das áreas separatistas pró-russas de Donetsk e Luhansk.



"Não estão se mobilizando muito rápido", considerou o funcionário. "Poucos quilômetros por dia é o máximo que podem fazer, porque são repelidos" pelo exército ucraniano.



Embora o combate já esteja em andamento nessa área vital, "acreditamos que continuam criando as condições para uma ofensiva sustentada, maior e mais prolongada", acrescentou o alto funcionário.



Explicou que as forças russas "não querem cometer os mesmos erros que em Kiev", onde suas colunas de tanques foram imobilizadas pelas forças ucranianas armadas com lançadores de mísseis portáteis e seu apoio logístico foi afastado.