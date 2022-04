Vários sites oficiais da Romênia atingidos por ciberataque de grupo pró-russo

Vários sites oficiais do governo da Romênia foram alvos de ataques cibernéticos reivindicados por um grupo pró-Rússia, informaram as autoridades.



A Agência Nacional de Segurança Cibernética informou que os sites em questão foram alvos de ataques "reivindicados no Telegram pelo grupo cibercriminoso 'Killnet' e justificados pelo apoio dado pela Romênia ao conflito na Ucrânia".



Em uma mensagem em russo, o grupo menciona a intenção da Romênia de entregar ajuda militar à Ucrânia.



Entre as páginas afetadas estão as do governo, do ministério da Defesa, da polícia de fronteira e da rede ferroviária.



Os cibercriminosos "exploraram as vulnerabilidades" dos portais em questão, "assumindo o controle dos equipamentos e operando fora da Romênia", explicou o Serviço de Inteligência Romeno (SRI).



Vários ataques realizados por este mesmo grupo atingiram portais institucionais nos Estados Unidos, Estônia, Polônia, República Checa e Otab nas últimas semanas, segundo a mesma fonte.