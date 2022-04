Morteiro causa pânico em aeroporto de Tel Aviv

Uma família americana causou pânico no aeroporto David Ben Gurion de Tel Aviv, depois que as autoridades descobriram um morteiro sem explodir em sua bagagem que pensavam transportar como uma lembrança de suas férias, indicou a autoridade aeroportuária israelense (IAA).



O pessoal da segurança do aeroporto ordenou imediatamente a evacuação da área de check-in das bagagens depois de ter encontrado o morteiro na quinta-feira (28), informou a autoridade em um comunicado.



Este anunciou gerou uma onda de pânico entre os passageiros e um vídeo publicado nas redes sociais mostra a multidão correndo em todos os sentidos para se distanciarem do morteiro.



Durante o caos, um passageiro foi ferido e teve que ser hospitalizado.



A família recolheu o morteiro durante um passeio pelas Colinas de Golã, precisou a IAA. Essa zona anexada por Israel foi cenário de intensos combates entre o Estado hebreu e a Síria durante as guerras de 1967 e 1973.



Segundo a autoridade aeroportuária, a família de turistas pôde tomar seu voo, tal como estava previsto.