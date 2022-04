Esquerdista Petro domina intenções de voto para as presidenciais na Colômbia (pesquisa)

O senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro encabeça as preferências do eleitorado com 43,6% das intenções de voto para as eleições presidenciais que serão disputadas em 29 de maio, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (29).



Seguido do direitista Federico Gutiérrez (26,7%), Petro marca acima dos 42% desde novembro de 2021 quando a empresa Invamer fez a primeira medição para as próximas eleições.



No entanto, o líder de esquerda não obteria mais de 50% dos votos que necessita para evitar o segundo turno de 19 de junho. No segundo turno, seu rival mais provável seria Gutiérrez, conhecido como "Fico".



O ex-prefeito de Medelin vem somando apoio entre os partidos tradicionais. Em fevereiro, registrava 8,7% na mesma pesquisa e em apenas três meses subiu 18 pontos percentuais nas intenções de voto.



Nesse possível cenário, a diferença entre os candidatos diminuiria, de acordo com a pesquisa, que consultou 2.000 pessoas e tem uma margem de erro de 2%.



No segundo turno, Petro venceria com 52,4% contra Gutiérrez (45,2%) e seria a primeira vez que um aspirante de esquerda chega ao poder na Colômbia.