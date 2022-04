Rússia efetua pagamentos em dólares de suas dívidas

A Rússia informou nesta sexta-feira (29) que fez pagamentos em dólares de suas dívidas em moeda americana, enquanto o país enfrenta sanções ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia, aumentando os temores de um default.



O ministério das Finanças informou em comunicado que efetuou pagamentos totalizando 650 milhões de dólares sobre dois títulos com vencimento em 2022 e 2042 "na moeda de emissão dos eurobonds: o dólar americano".



No início de abril, Moscou havia tentado liquidar uma dívida em dólar em rublos, uma vez que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não permite mais o reembolso de sua dívida com dólares mantidos em bancos americanos.



Em consequência, a agência de classificação financeira S&P; Global Ratings baixou o rating da Rússia para seus pagamentos em moedas estrangeiras para o nível de "default seletivo". O rating para pagamentos em moeda estrangeira foi rebaixado para "SD" (último degrau antes de "D" para default), enquanto o rating permaneceu em "CC" para pagamentos em rublos.



Por sua vez, a S&P; indicou que estava deixando de avaliar a Rússia, bem como as agências Fitch e Moody's.



A presidente do Banco Central russo, Elvira Nabioullina, garantiu à imprensa nesta sexta que "não podemos falar em default", embora tenha reconhecido que Moscou enfrenta "dificuldades de pagamento".



A Rússia deixou de pagar as dívidas internas em rublos durante a crise financeira de 1998, mas não deu calote em sua dívida externa desde 1918, quando o líder bolchevique Vladimir Lenin se recusou a reconhecer a dívida herdada do regime czarista derrubado na revolução de 1917.



MOODY'S CORP.