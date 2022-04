Primeiro navio com grãos procedentes da Ucrânia sai da Romênia

Um navio mercante que carregava milho ucraniano deixou um porto romeno no Mar Negro nesta sexta-feira (29), driblando o bloqueio que a Rússia pretende impor às exportações de grãos ucranianos.



A Romênia permite que o país vizinho use o porto de Constanta, depois que os portos ucranianos foram bloqueados do resto do mundo após o início da invasão, em 24 de fevereiro.



Um navio com 70.000 toneladas de milho zarpou antes do amanhecer, disse Viorel Panait, presidente executivo da empresa operadora Comvex, sem revelar para onde está indo.



O navio de 229 metros de comprimento Unity T tem uma bandeira das Ilhas Marshall, indicaram fontes do porto à AFP.



A Romênia prometeu nas últimas semanas modernizar sua infraestrutura portuária e ferroviária para permitir exportações da Ucrânia, país com o qual compartilha uma fronteira de 650 quilômetros.



Antes da guerra, a Ucrânia exportava 4,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas todo mês, que equivaliam a 12% do trigo do mundo, 15% do milho e 50% de óleo de girassol.



O bloqueio da Rússia "interrompeu de fato" as exportações, disse o ministro ucraniano da Agricultura, Mikola Solski, em entrevista à AFP no final de março.