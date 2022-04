Banco Central russo diminui principal taxa de juros de 17% a 14%

O Banco Central russo reduziu sua principal taxa de juros nesta sexta-feira (29), de 17% a 14%, ao avaliar que "os riscos para os preços e para a estabilidade financeira deixaram de aumentar".



O Banco Central já havia diminuído sua taxa diretriz para 17%, em 8 abril, após tê-la elevado de maneira drástica, até 20%, após as primeiras sanções ocidentais contra a Rússia pela invasão da Ucrânia no final de fevereiro.



Nesse período, a moeda local, o rublo, também atingiu mínimos históricos frente ao dólar e ao euro, mas se recuperou.



O Banco Central manifestou que "as taxas de crescimento atuais dos preços ao consumido se desaceleraram, significativamente, depois de terem alcançado um máximo na primeira metade de março".



Segundo a instituição, isso se deve ao "fortalecimento do rublo e ao esfriamento da atividade de consumo".



O Banco Central russo registrou uma inflação interanual de 16,5% em março, um nível que não era visto desde 2015. Para este ano, prevê que a inflação pode chegar a 23% para, então, começar a baixar em 2023.