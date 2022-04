Forças russas 'capturam' voluntários humanitários britânicos na Ucrânia

Dois voluntários britânicos foram "capturados" por soldados russos na Ucrânia - informou nesta sexta-feira (29) a Presidium Network, uma organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido.



"Dois cidadãos que trabalham como voluntários não vinculados a nós, mas que conhecemos - Paul Urey (nascido em 1977) e Dylan Healy (nascido em 2000) -, foram capturados pelo Exército russo na segunda-feira em um posto de controle na Ucrânia", disse Dominik Byrne, um dos fundadores desta ONG, acrescentando que ambos "foram para a Ucrânia de forma voluntária".



Os dois foram detidos em Zaporizhzhia, onde atuavam de forma independente para ajudar ucranianos a fugir do país.



A organização afirmou que se ofereceu para ajudar Urey e Healy depois de receber relatos de seu trabalho no local, mas destacou que os voluntários não eram ligados a sua rede na Ucrânia.



Urey, nascido em 1977, tem diabetes tipo 1 e precisa tomar insulina de forma regular, afirmou sua mãe, Linda Urey, que disse que a família está "extremamente preocupada".



A Presidium informou que Urey é um trabalhador humanitário experiente, que passou oito anos no Afeganistão, e afirmou que Healy, nascido em 2000, trabalhava na cozinha de uma rede de hotéis no Reino Unido.



A ONG confirmou que está trabalhando com o ministério das Relações Exteriores britânico.