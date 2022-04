Artista belga Jean Fabre é condenado por assédio sexual

Acusado de assédio sexual e atentado ao pudor por parte de bailarinas de sua própria companhia, o artista plástico e coreógrafo belga Jan Fabre foi condenado, nesta sexta-feira (29), a 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena pelo Tribunal Penal de Ambères.



Durante o julgamento, no fim de março, a Promotoria havia pedido uma pena de três anos de prisão contra esta figura central da arte contemporânea belga. A corte considerou, porém, que parte dos fatos havia prescrito e descartou as acusações de seis das 12 supostas vítimas.



Alvo da onda do #metoo em 2018, Fabre, de 63 anos, foi julgado por violência, humilhação e assédio sexual no trabalho contra 12 ex-funcionárias de sua empresa Troubleyn, além de uma acusação de "atentado ao pudor" contra uma delas.



A condenação de 18 meses está acompanhada de uma suspensão condicional da execução da pena por cinco anos. Neste período, Fabre será privado de seus direitos civis, conforme cópia da sentença enviada à imprensa.