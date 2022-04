Panamá regula operações em criptomoedas e seu uso no pagamento de impostos

O Congresso do Panamá aprovou nesta quinta-feira uma lei que regula o uso facultativo de criptomoedas, permitindo o pagamento de impostos com esse tipo de ativo no país, que luta para se livrar do estigma de paraíso fiscal.



A nova lei, que deve ser promulgada pelo presidente Laurentino Cortizo para entrar em vigor, regulamenta o "uso de criptoativos como expressão da liberdade contratual e da liberdade monetária na República do Panamá", cuja economia é dolarizada.



De acordo com essa norma, pessoas físicas e jurídicas no Panamá poderão "concordar livremente com o uso de criptoativos", como bitcoin e ethereum, entre outros, "como forma de pagamento de qualquer operação legal civil ou comercial".



A lei também permite aos órgãos oficiais do país "receber pagamentos por conceito de impostos, taxas e outras obrigações tributárias em criptoativos". Isso terá que ser regulamentado pelo Ministério de Economia e Finanças e pela Autoridade de Inovação Governamental.



Em setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país a autorizar o uso do bitcoin como moeda legal, e ordenou a sua aceitação em todos os negócios.



"A lei busca dar clareza jurídica ao uso opcional de criptoativos na República do Panamá" e "criar licenças para facilitar o investimento estrangeiro e local de empresas que trabalhem no setor de criptoativos", explicou o deputado Gabriel Silva, que promoveu a norma.



Tudo isso, ressaltou Silva, "sob o guarda-chuva das regulamentações e recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) quanto à lavagem de dinheiro e ativos". O Gafi é uma entidade intergovernamental com sede na França que desenvolve políticas para evitar a lavagem de dinheiro.



O Panamá se encontra na chamada "lista cinza" do Gafi, e é considerado um país de "maior vigilância", que trabalha para aperfeiçoar seus sistemas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Também está na lista de paraísos fiscais da União Europeia.