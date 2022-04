Wall Street se recupera e fecha em forte alta

A bolsa de Nova York fechou em forte nesta quinta-feira (28), após uma sessão rica em bons resultados das empresas.



No sino do fechamento, o Dow Jones subiu 1,85% a 33.916,39 pontos, o tecnológico Nasdaq 3,06% a 12.871,53 unidades e o S&P; 500, 2,47% a 4.287,50.



"As ações americanas fecharam solidamente em alta, com as ações tecnológicas na dianteira, em meio a outra sessão de benefícios sólidos", resumiram os analistas da Schwab.



O Facebook (Meta), que na quarta anunciou ganhos maiores do que o esperado, foi a estrela do dia, em alta de 17,59% de seus títulos a 205,73 dólares. Esta variação permitiu ao Nasdaq sua melhor sessão em seis semanas.



Os investidores não fizeram eco da primeira e decepcionante estimativa do PIB para o primeiro trimestre nos Estados Unidos, que registrou uma contração de 1,4% na projeção anual (percentual em 12 meses se mantidas as condições no momento da medição), em um contexto de inflação muito alta.



O dado foi surpreendente. Os analistas esperavam um crescimento de 1,1% entre janeiro e março.



- Resultados de empresas -



Entre os valores do dia, o Twitter fechou em alta de 0,97% a 49,11 dólares depois de publicar resultados algo abaixo das expectativas para o primeiro trimestre, embora seu número de usuários tenha crescido de forma importante a 229 milhões de pessoas.



A rede será comprada em 44 bilhões de dólares por Elon Musk, fundador da Tesla, que quer retirá-la da bolsa, pelo que bem poderia ser a última publicação de resultados da empresa, que obteve 1,2 bilhão de dólares de receita, abaixo do 1,22 bilhão de dólares esperado pelo mercado.



O McDonald's fechou em alta de 2,85% a 254,19 dólares, superando as expectativas de resultados no primeiro trimestre graças à alta de preços, apesar de perdas ligadas à suspensão de suas atividades na Rússia.



A fabricante americana de máquinas de construção Caterpillar beneficiou-se de uma alta da demanda e teve um faturamento melhor do que o esperado no primeiro trimestre.



Esta empresa, frequentemente considerada um bom medidor da saúde da economia americana e mundial por seus diversas atividades que dependem fortemente da conjuntura, teve um rendimento de 13,6 bilhões de dólares entre janeiro e março, mais do que os 13,4 bilhões de dólares esperados pelo mercado.



A ação da CAT recuou levemente, 0,71% a 212,44 dólares. A empresa espera um crescimento reduzido de suas atividades na China.



Após o fechamento, a Amazon registrou um faturamento conforme o esperado pelo mercado no primeiro trimestre, de 116,4 bilhões de dólares, mas informou sobre um prejuízo de 3,8 bilhões de dólares, devido a investimentos na fabricante de veículos elétricos Rivian.



As ações da gigante das vendas online caíram cerca de 8% nas transações eletrônicas fora de hora após o fechamento em Wall Street, em particular por previsões de crescimento de vendas mais fracas do que o antecipado para o trimestre atual por uma alta generalizada dos custos.



Enquanto isso, a Apple registrou uma queda nas atividades entre janeiro e março conforme o esperado, mas obteve resultados melhores do que o previsto, com vendas recorde de Iphones no primeiro trimestre do ano.



O faturamento deste período, que corresponde ao segundo trimestre de seu exercício fiscal e o primeiro trimestre de 2022, alcançou 97,2 bilhões de dólares, 9% acima do registro no mesmo período de 2021.