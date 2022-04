Biden propõe ajuda de 33 bilhões à Ucrânia e mira oligarcas russos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso, nesta quinta-feira (27), 33 bilhões de dólares para armar e apoiar a Ucrânia e disse que ceder perante Rússia não é uma opção para o Ocidente, enquanto a guerra entra no seu terceiro mês.



Em um discurso da Casa Branca, Biden também detalhou propostas de novas leis para permitir o uso de bens de luxo confiscados de oligarcas russos para compensar a Ucrânia pela destruição causada pela agressão realizada pelo presidente russo, Vladimir Putin.



Biden reconheceu os altos custos do apoio americano à Kiev, mas afirmou que não há outra opção.



"O custo desta luta não é barato. Mas ceder à agressão será mais caro se permitirmos que aconteça", disse.



Como reflexo da magnitude da assistência americana, Biden garantiu que os Estados Unidos já forneceram à Ucrânia 10 sistemas de armas antitanque para cada tanque que a Rússia enviou ao país.



No entanto, negou as afirmações de funcionários e meios estatais russos de que Moscou está lutando contra todo o Ocidente.



"Não estamos atacando a Rússia. Estamos ajudando a Ucrânia a se defender da ofensiva russa", afirmou Biden.



Ao classificar a retórica de Moscou sobre a possibilidade de uma guerra nuclear como um sinal de "desespero", Biden assegurou que "ninguém deveria fazer comentários negligentes sobre o uso de armas nucleares ou a possibilidade de usá-las. É uma irresponsabilidade".



E depois que o gigante estatal russo do setor de gás, Gazprom, anunciou o corte do fornecimento para Bulgária e Polônia, membros da Otan e da União Europeia, Biden disse que os Estados Unidos impediriam a Rússia de minar as sanções e trabalhariam para fortalecer o fluxo de energia europeu.



"Não permitiremos que a Rússia intimide ou chantageie para diminuir estas sanções. No permitiremos que use seu petróleo e gás para evitar as consequências de sua agressão", sustentou.



- Voto do Congresso -



A maior parte do enorme pacote solicitado por Biden serão os "20 bilhões de dólares em assistência militar e de segurança", que permitirá que "armas e munições cheguem ao povo ucraniano", disse a jornalistas um alto funcionário americano.



Outros 8,5 bilhões de dólares "ajudarão o governo da Ucrânia responder a crise imediata" e 3 bilhões de dólares serão destinados a assistência humanitária e enfrentar a alta mundial dos preços de alimento, dado que a Ucrânia é um importante exportador de trigo.



O pacote também inclui financiamento para atender as perturbações econômicas nos Estados Unidos e em outros lugares, que vão desde nos alimentos até a disponibilidade de componentes importantes utilizados na fabricação de alta tecnologia.



O Congresso deve aprovar a solicitação, e apesar dos republicanos e do Partido Democrata de Biden se declararem dispostos a seguir apoiando a Ucrânia, uma disputa sobre outro pedido de 22,5 bilhões de dólares em novos fundos para conter a pandemia de covid, ameaça complicar o processo.



A Casa Branca implantará uma estratégia completa para obter a aprovação do Congresso, declarou a secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki, e acrescentou que o presidente ter anunciado pessoalmente o pedido de fundos para ajudar a Ucrânia mostra sua preocupação.



É provável que Biden pressione ainda mais o Congresso durante uma visita, na próxima terça-feira, a uma fábrica da Lockheed Martin no Alabama que produz foguetes antitanque Javelin, uma das principais armas fornecidas à Ucrânia.



- Oligarcas russos na mira -



Em paralelo à assistência militar, Washington lidera a imposição de uma bateria de sanções ocidentais para isolar a Rússia e pressionar o presidente Vladimir Putin.



Biden anunciou uma proposta para aumentar a pressão sobre o círculo interno bilionário de Putin, com melhores procedimentos de confisco que permitem que os bens dos oligarcas sejam "vendidos" para "remediar os danos causados pela Rússia".



Até a data de hoje, os aliados da União Europeia congelaram mais de 30 bilhões de dólares em ativos russos, incluídos quase sete bilhões de dólares em bens de luxo pertencentes aos oligarcas, entre eles, iates, obras de arte, propriedades e helicópteros, disse o Executivo americano.



Os Estados Unidos têm "sancionado e bloqueado embarcações e aeronaves no valor de mais de 1 bilhão de dólares, assim como congelado centenas de milhões de dólares em ativos pertencentes às elites russas em contas americanas", disse o comunicado.



Uma das últimas apreensões foi a de um super iate de 90 milhões de dólares de propriedade do multimilionário russo Víctor Vekselberg.



O pacote legislativo proposto por Biden reforçaria também a pressão legal sobre os oligarcas russos, ao permitir a apreensão dos bens utilizados para driblar as sanções e ampliar o arsenal de ferramentas dos fiscais americanos.