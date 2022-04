Nove mortos em explosão de dois micro-ônibus no Afeganistão

Ao menos nove pessoas morreram, nesta quinta-feira (27), na explosão de duas bombas em dois micro-ônibus em Mazar-i Sarif, no norte do Afeganistão, informou a polícia.



"Os alvos parecem ter sido passageiros xiitas", disse à AFP o porta-voz da polícia provincial de Balkh, Asif Waziri, acrescentando que 13 pessoas ficaram feridas nas explosões.



As explosões aconteceram a uns minutos de diferença em distintos distritos da cidade, enquanto os trabalhadores voltavam para suas casas para romper o jejum do Ramadã, precisou Waziri.



"Os inimigos do Afeganistão estão criando tensão e divisão entre nosso povo", acrescentou.



As explosões desta quinta acontecem uma semana depois de um sangrento ataque contra uma mesquita xiita na mesma localidade.



Na quinta passada (21), um atentado do grupo Estado Islâmico em uma mesquita xiita da localidade deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos.