Britânico é morto e outro está desaparecido na Ucrânia

Um britânico morreu na Ucrânia e outro está desaparecido, informou, nesta quinta-feira (27), um porta-voz do ministério britânico das Relações Exteriores. A imprensa britânica aponta que os dois homens combatiam contra as forças de ocupação russas.



"Podemos confirmar que um britânico foi morto na Ucrânia e que estamos dando apoio à sua família", disse à AFP um porta-voz do ministério.



"Estamos conscientes de que há (outro) britânico que se encontra desaparecido na Ucrânia e apoiamos sua família. Estamos buscando mais informações de maneira urgente", acrescentou o funcionário.



Os meios de comunicação britânicos apontaram que ambos os homens podiam estar combatendo contra as forças de ocupação russas, mas esta informação não foi confirmada.



Vários cidadãos britânicos e britânicos-ucranianos lutam atualmente do lado ucraniano contra as tropas de Moscou.