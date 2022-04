Ucrânia investiga 10 russos por supostos crimes de guerra em Bucha

A Procuradoria Geral ucraniana anunciou nesta quinta-feira (28) que abriu uma investigação contra 10 soldados russos acusados de supostos cometidos em Bucha.



"Dez soldados da 64ª brigada de fuzileiros russos serão investigados por relação com o tratamento cruel de civis e outras violações da lei e dos costumes da guerra", afirmou a promotoria em um comunicado.



Segundo a Procuradoria, os militares russos "tomaram como reféns civis que não participavam nas hostilidades e não estavam armados" durante sua ocupação em Bucha, em março.



"Os ocupantes não lhes deram de comer nem de beber", detalha a fonte.



"Os suspeitos os fizeram ficar de joelhos, vendaram os olhos com tela e papel adesivo, amarraram as mãos com fitas plásticas e ameaçaram matá-los disparando de maneira deliberada em sua direção", continua.



A Procuradoria ainda afirmou que as autoridades procuram os 10 homens com o objetivo de detenção e e levá-los à justiça.



Em 2 de abril em Bucha, jornalistas da AFP observaram uma rua repleta de cadáveres. A ONU documentou o "massacre, incluindo alguns por execução sumária", de 50 civis durante uma missão na cidade.



Os ucranianos acusaram os russos de crimes de guerra, mas Moscou negou qualquer responsabilidade e falou de uma "encenação" por parte de Kiev.