Rublo circulará na cidade ucraniana ocupada de Kherson

A administração russa que controla a cidade ucraniana de Kherson pretende introduzir o rublo para substituir a moeda ucraniana, a grivnia, a partir de 1º de maio - declarou uma autoridade russa local nesta quinta-feira (28).



"A partir de 1º de maio, passaremos para a zona do rublo", disse Kirill Stremousov, citado pela agência estatal de notícias russa RIA Novosti, acrescentando que haverá um período de carência de quatro meses, durante o qual a divisa ucraniana também poderá circular.



"Posteriormente, mudaremos para um sistema de pagamento em rublos", acrescentou Stremousov, segundo a RIA Novosti.



Nenhum funcionário russo de alto escalão confirmou a mudança inicialmente.



A representante de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Ludmila Denissova, condenou o anúncio.



"A introdução do rublo russo na região de Kherson é um ato de anexação e uma grave violação por parte da Rússia da Carta das Nações Unidas", afirmou no Telegram.



Esta semana, a Rússia anunciou que assumiu o controle de toda região de Kherson (sul), incluindo sua capital administrativa homônima, nas mãos de Moscou pouco depois da invasão de 24 de fevereiro.



Kiev acusa a Rússia de querer organizar um referendo de independência na região, assim como na região vizinha de Zaporizhzhya.



O Ministério russo da Defesa disse que suas forças estão restaurando a "vida pacífica" em Kherson e em outras regiões recentemente capturadas, apesar de relatos na imprensa ucraniana e nas mídias sociais sobre protestos contra a administração russa na cidade.