China elimina tarifas de importação do carvão

A China anunciou nesta quinta-feira a eliminação das tarifas sobre as importações de carvão, uma medida que provavelmente aumentará as emissões de CO2 do maior emissor mundial de gases de efeito estufa.



O país de maior população do planeta prometeu em 2020 começar a reduzir as emissões de carbono até 2030, mas 56% de seu balanço energético continua baseado no carvão, uma fonte de energia particularmente prejudicial para o clima.



Em um comunicado, a Administração Alfandegária anunciou a suspensão da importação de carvão a partir de partir de 1º de maio e até 31 de março de 2023.



As tarifas cobradas sobre o carvão importado atualmente são de 3% a 6%.



A medida é adotada para "assegurar o abastecimento de energia do país e seu desenvolvimento", afirma um comunicado.



Depois de enfrentar uma escassez de energia elétrica nos últimos meses, o país asiático anunciou a retomada da produção de carvão e ordenou a suas minas que produzam "todo o carvão possível".



O país também iniciou projetos de centrais elétricas a carvão em 2021.



O consumo de carvão da segunda maior potência econômica mundial aumentou 4,9% no ano passado.